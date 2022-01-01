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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Пчелка Майя: Медовый движ
приключения, анимация
2021, Германия / Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер. Великий Ураган
приключения, семейный
2021, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тьма. Монстры за поворотом
приключения, фэнтези, ужасы
2021, Италия / Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Джим Пуговка и чёртова дюжина
приключения, комедия, семейный
2020, Германия
5.0
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Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения
2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькие волшебницы
фэнтези, комедия, приключения
2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
4.0
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Невидимка Сью
фэнтези, приключения
2019, Германия / Люксембург
4.0
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Джим Пуговка и машинист Лукас
фэнтези, приключения, семейный
2018, Германия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер 3: Наследие Оры
семейный, приключения
2017, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кукловоды
приключения, драма, исторический
2017, Германия / Чехия
5.0
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Храброе сердце. Заговор в королевстве
анимация, приключения
2017, Германия / США
4.0
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Акулий торнадо 5: Глобальное роение
боевик, приключения, комедия
2017, США / Италия / Германия / Финляндия
3.0
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Мой друг робот
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
4.0
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Восточный ветер-2
приключения, драма, семейный
2015, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ужаленные
боевик, приключения, комедия
2015, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Викинги
приключения, боевик
2014, Швейцария / Германия / ЮАР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие Гектора в поисках счастья
приключения, драма, комедия
2014, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Факап или Хуже не бывает
боевик, комедия, приключения, криминал
2014, Германия
5.0
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Антбой 2: Месть красной фурии
приключения, комедия, семейный
2014, Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Большая игра
боевик, приключения
2014, Финляндия / Великобритания / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Лекарь: Ученик Авиценны
приключения, драма, исторический
2013, Германия
7.0
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Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Золото
вестерн, драма, приключения
2013, Германия / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пятеро друзей
приключения, семейный
2012, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд: Призраки Шервудского леса
боевик, приключения, мистика
2012, Германия / США
1.0
Смотреть за 1 рубль
Мушкетеры
мелодрама, приключения, боевик
2011, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Песочный человечек: Приключения в сказочной стране
приключения, анимация, комедия
2010, Германия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Король бойцов
приключения, боевик
2010, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.0
Смотреть за 1 рубль
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Том и Вайт уделывают Америку
комедия, приключения
2009, Германия
6.0
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Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
6.0
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Фар Край
приключения, драма, боевик
2008, Германия / Канада
6.0
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Царь скорпионов 2: Восхождение воина
боевик, приключения, фэнтези
2008, США / ЮАР / Германия
3.0
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Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
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