Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Приключения Франция

Смотреть французские приключенческие фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские приключенческие фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских приключенческих фильмов с друзьями.
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
анимация, приключения 2021, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть онлайн
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пороховой коктейль
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения 2021, США / Франция
5.0
Смотреть онлайн
Ослик, любовник и я
Ослик, любовник и я
приключения, комедия, мелодрама 2020, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Руфус. Хроники волшебной страны
Руфус. Хроники волшебной страны
приключения, семейный 2020, Франция / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Расправь крылья
Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения 2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Как прогулять школу с пользой
Как прогулять школу с пользой
семейный, приключения, комедия, драма 2018, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сердцеед
Сердцеед
комедия, мелодрама, приключения 2018, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Такси 5
Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
До свидания там, наверху
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма 2017, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
В лесах Сибири
В лесах Сибири
приключения 2016, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный 2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс: Земля Богов
Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Истребители
Истребители
приключения, комедия, мелодрама 2014, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Космический пират Харлок
Космический пират Харлок
анимация, приключения, фантастика 2013, Япония / США / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Амазония: инструкция по выживанию
Амазония: инструкция по выживанию
приключения, документальный 2013, Франция / Бразилия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья из Франции
Друзья из Франции
драма, мелодрама, исторический, приключения 2013, Россия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения 2013, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
комедия, приключения 2012, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Замуж на 2 дня
Замуж на 2 дня
боевик, приключения, комедия 2012, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Коломбиана
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ларго Винч: Заговор в Бирме
Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения 2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Папаши без вредных привычек
Папаши без вредных привычек
приключения, комедия 2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Война пуговиц
Война пуговиц
приключения, семейный 2011, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Филибера
Приключения Филибера
комедия, приключения 2011, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Необычайные приключения Адель
Необычайные приключения Адель
приключения 2010, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Приложение киноафиши