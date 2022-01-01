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Смотреть канадские приключенческие фильмы

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Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
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Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
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Щенячий патруль в кино
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.0
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Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.0
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Золото Флинна
Золото Флинна
боевик, приключения 2018, Австралия / Канада
5.0
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Реальная белка 2
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.0
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В поисках Йети
В поисках Йети
анимация, комедия, приключения 2017, Канада
5.0
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Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
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Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
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Во имя короля 3
Во имя короля 3
боевик, приключения, фэнтези 2014, Канада
2.0
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Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
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Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения 2013, США / Канада
6.0
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Мошенничество
Мошенничество
боевик, приключения, комедия 2013, США / Канада
6.0
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Золото
Золото
вестерн, драма, приключения 2013, Германия / Канада
5.0
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Бомж с дробовиком
Бомж с дробовиком
приключения, боевик, триллер, криминал 2011, США / Канада
6.0
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Во имя короля 2
Во имя короля 2
фэнтези, боевик, приключения 2011, Канада
3.0
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Скотт Пилигрим против всех
Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.0
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В поисках Санта-Лапуса
В поисках Санта-Лапуса
фэнтези, приключения, семейный 2010, Канада
5.0
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Король бойцов
Король бойцов
приключения, боевик 2010, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.0
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2012
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.0
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Рождественская пятёрка
Рождественская пятёрка
приключения, семейный, фэнтези 2009, США / Канада
4.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
6.0
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Фар Край
Фар Край
приключения, драма, боевик 2008, Германия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золотой лед 3: В погоне за мечтой
Золотой лед 3: В погоне за мечтой
боевик, приключения, комедия 2008, США / Канада
6.0
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Одиссей и остров Туманов
Одиссей и остров Туманов
боевик, приключения, фэнтези 2008, Румыния / Канада
4.0
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Во имя короля: история осады подземелья
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.0
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Большое путешествие
Большое путешествие
семейный, приключения, комедия, сказка, анимация 2006, Канада / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чужой против хищника
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Агент Коди Бэнкс
Агент Коди Бэнкс
комедия, приключения, семейный, боевик 2003, США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятные приключения динозаврика Барни
Невероятные приключения динозаврика Барни
фэнтези, драма, комедия, приключения 1998, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Живые
Живые
приключения, биография, драма 1993, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд
Робин Гуд
боевик, приключения, драма 1991, Канада / Германия / Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен
Пятница 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен
приключения, ужасы, триллер 1989, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
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