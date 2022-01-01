Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Боевик США 2016

Смотреть онлайн американские боевики 2016 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть американские боевики 2016 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром американских боевиков 2016 года с друзьями.
Зверополис
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джон Уик 2
Джон Уик 2
боевик 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Великолепная семерка
Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кредо убийцы
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крейсер
Крейсер
боевик, военный 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
драма, боевик, вестерн 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джейсон Борн
Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монстр траки
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Неоспоримый 4
Неоспоримый 4
боевик, триллер 2016, США / Болгария
7.0
Смотреть онлайн
Макс Стил
Макс Стил
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь 3
Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Крутые меры
Крутые меры
боевик, драма 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Миссия в Майами
Миссия в Майами
боевик, комедия 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Преступник
Преступник
криминал, детектив, триллер, боевик, драма 2016, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Эксперимент «Офис»
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хроники мстителя
Хроники мстителя
боевик 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Опасный попутчик
Опасный попутчик
боевик, драма, триллер 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Грязь Лос-Анджелеса
Грязь Лос-Анджелеса
боевик, драма, мелодрама, спорт 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жизнь на грани
Жизнь на грани
боевик 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Зачинщики
Зачинщики
криминал, боевик, комедия 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Приложение киноафиши