Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне

В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

Герман потратил 45 лет жизни на экранизацию романа Стругацких: «Трудно быть богом» назвали кошмарным и поставили 5,4

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом