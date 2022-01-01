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В 2020 году в прокат вышло не так много российских боевиков, но отечественные киноделы все-таки сумели порадовать ценителей жанра действительно стоящими новинками. Вот пять лучших из них:

«Вторжение»

Фантастический боевик вышел на экраны 1 января 2020 года. Он является продолжением блокбастера «Притяжение». Мы видим, какой стала жизнь после падения инопланетного корабля. Юлия Лебедева практически живет в лаборатории. Она – единственный человек, близко контактировавший с пришельцем. Сверхъестественные способности девушки только увеличиваются и не дают покоя ученым и военным. Вернувшийся Хэкон рассказывает, что решил остаться с Юлей, и поэтому не улетел на родную планету. Он собирается забрать ее с собой, поскольку находиться на Земле для нее теперь опасно. Но над планетой нависла угроза реального инопланетного вторжения…

«Кома»

Еще один фантастический боевик с участием актера, сыгравшего роль инопланетянина во «Вторжении». Здесь Риналь Мухаметов предстает в роли талантливого архитектора. Однажды он попадает в серьезную аварию и оказывается в коме. Когда молодой человек приходит в себя, то понимает, что весь мир полностью изменился. Частично он похож на реальность, но все выглядит непривычно. Дороги обрываются пустотой, люди отличаются от обычных, а главного героя внезапно атакует неизвестный монстр. В какой-то момент Виктор понимает, что до сих пор находится в коме. А мир, в который он попал, – это новая Вселенная. Она телепатически создана людьми, которые не могут вернуться в сознание. Главному герою предстоит понять, по каким законам она существует, и как вернуться в реальность.

«Шугалей»

Классический боевик знакомит нас с несколькими персонажами. Социологи Максим Шугалей и Александр Прокофьев в сопровождении переводчика уезжают в командировку в Ливию. В стране бушует гражданская война. Специалисты должны исследовать обстановку и собрать данные. Во время работы к ним попадает информация, которая дискредитирует местное правительство. За сбор этих сведений социологи могут попасть в тюрьму. Они попытаются вернуться на родину, но только Прокофьеву удастся сбежать. Шугалей вместе с переводчиком оказывается в ливийской тюрьме.

«Шугалей 2»

Действие этой ленты разворачивается спустя год после выхода первого фильма. Социолог Шугалей вместе с переводчиком до сих пор находятся в тюрьме. Их пытаются заставить дать признательные показания. Но мужчины отказываются признавать себя разведчиками, хотя их усердно пытаются выставить шпионами в либеральных СМИ. Ливийские власти оказываются в затруднительном положении. Они не могут убить пленников, поскольку в этом случае окажутся под прицелом различных групп. Но и отпустить их нельзя. Ведь иначе они раскроют опасные для боевиков сведения. И власти принимают решение перевести заключенных в другую тюрьму, где дипломаты не смогут с ними связаться…

«Русский рейд»

Этот отечественный боевик считают подражанием зарубежным картинам, например, лентам Гая Ричи. Действие перенесено в реалии современной России. Рейдеры готовят план по захвату завода, где производят алкоголь. У них есть подробные чертежи, компромат на владельцев и даже поддержка хакеров. Отлично подготовленная и вооруженная команда головорезов должна неожиданно ворваться на территорию предприятия. Но плану суждено провалиться, ведь на самом деле на заводе не водку разливают, а ведут нелегальную торговлю оружием. К тому же, у того, кто руководит нападающими, свои личные планы. Он собирается отомстить и, не задумываясь, уничтожит любого, кто попробует его остановить.