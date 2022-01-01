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Смотреть российские боевики

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Хорошие боевики умеют снимать не только в Америке. Да-да, вы не ослышались. Вот список из 5 лучших русских боевиков, которые можно посмотреть прямо сейчас.

1997 – «Брат»

Культовую картину сняли всего за 1 месяц, но это не помешало ей стать одним из лучших российских фильмов. Лента получила гран-при фестиваля «Кинотавр». Действие переносит нас в осень 1997 года. Данила Багров только что вернулся с Чеченской войны. На съемках клипа «Наутилуса Помпилуса» он избивает охранника и попадает в милицию. Мать переживает о том, что парень повторит криминальную судьбу отца и предлагает ему отправиться в Санкт-Петербург к брату. Данила считает Виктора крутым бизнесменом. Тот при деньгах и выглядит респектабельно. Но по факту он – киллер, устраняющих ненужных людей. Данила оказывается втянут в криминальные разборки.

2005 – «Бой с тенью»

Этот фильм эпизодически пересекается с сюжетной линией сериала «Бригада». В одном из кадров появляется Саша Белый. Но здесь криминальную историю рассказывают совсем другие герои. Артем Колчин претендует на звание чемпиона по боксу. Однако незадолго до знакового боя выясняется, что у него проблемы со зрением. Медсестра Вика поддается уговорам спортсмена и не рассказывает об этом. Артем готовится к бою с американским чемпионом. Но в этот раз он не сможет победить – болезнь окажется сильнее. Чтобы вернуть зрение, нужны большие деньги. Вика попытается достать их у своего бывшего любовника – торговца наркотиками…

2012 – «Метро»

Фильм является экранизацией одноименной книги Дмитрия Сафонова. Для проведения съемок был создан тоннель метро в натуральную величину. По большей части картину снимали в Самаре, хотя по сюжету действие происходит в столичной подземке. Мы видим, как в центре Москвы ведут активное строительство. Но новые здания ставят так близко друг к другу, что в одном из тоннелей метро появляется трещина. Нарушается герметичность объекта, и вода из Москвы-реки обрушивается на подземку. Несколько сотен пассажиров попадают в смертельную ловушку. Поток воды настолько силен, что может не только обрушить метро, но и полностью уничтожить столицу. Чтобы выбраться, главные герои должны полагаться только на свои силы.

2015 – «Битва за Севастополь»

Эпическая лента основана на реальных событиях. В основу экранизации легла биография легендарного советского снайпера – Людмилы Павличенко. У фильма есть некоторые несоответствия с реальной историей. Например, главная героиня с рождения носит фамилию Павличенко, хотя на самом деле она досталась ей в раннем браке. Но основные события ее биографии создатели картины сохранили. Действие относит нас к началу Великой Отечественной войны. Людмила, тогда еще молодая аспирантка, проходит дипломную практику. Но в первые же дни после начала войны она уходит на фронт. Мы наблюдаем за тем, как девушка становится настоящей легендой – на счету снайпера несколько сотен убитых фашистов. Одним из последних сражений для нее станет битва за Севастополь.

2019 – «Балканский рубеж»

Действие этого боевика переносит нас в конец 90-х. В Боснии миротворческие силы НАТО захватывают боевика из Албании. Поступил приказ отпустить его, но командир отряда российского спецназа убивает преступника. Весь отряд отзывают в Россию. Проходит несколько лет. Югославию снова бомбят. Под прицел попадают не только боевики, но и мирные жители. Отозванная из Боснии группа российских спецназовцев снова в игре. Отряд получает секретный приказ – занять аэропорт и держать его до тех пор, пока не прибудут российские миротворцы.

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