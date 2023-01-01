Терехова сводила мужчин с ума до роли Миледи: стоит взглянуть на молодую актрису без одежды

«Была страшно разочарована»: Гурченко не любила дочь, и дело не только во внешности

Невероятно красивая женщина: как выглядела мать Алисы Тепляковой до рождения семерых детей

Похудевшая на 116 кг благодаря шоу Малахова россиянка раскрыла свои секреты: все просто

До сих пор живет с отцом: как выглядит дочь Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Волосы дыбом: ахнете, узнав, с кем живет в одной квартире пожилая Варлей

Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)

Курица с пола да пельмени: Тепляков показал скромный рацион детей-вундеркиндов

Увеличилась в два раза: Кэтти из «Трех мушкетеров» неспроста почти перестала сниматься

Седая и почти без волос: на постаревшую Катю Пушкареву без слез не взглянешь

Одну из самых известных артисток Индии почти никто не видел: дело в нестандартной внешности