Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт

Этот новый сериал от Amazon уже окрестили главным фэнтези-хитом 2025 года: есть и магия, и безумие — на грани «Игры престолов»

За 24 часа короткий тизер набрал 185 млн просмотров: зрители не зря почти 20 лет ждали возвращения Миранды

«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки

«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?

«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»

У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго

«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»

Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)