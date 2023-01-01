Сулейман сошел бы с ума: в 40 лет Хюррем выглядит даже лучше прежнего

Карьерист и «папенькин сынок»: дочь Малинина разлучилась с женихом за границей

Тест для девушек: ответьте на вопросы, а мы с точностью угадаем, что вас бесит в противоположном поле

После химии все волосы выпали: ахнете, увидев онкобольную звезду «Следа»

Малыш от сурмамы: бывшая Бондарчука ошарашила народ первым фото сына

«Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

«Беременна была»: Собчак похвасталась внушительным животиком

Зря многие ненавидят: благородный поступок Ярмольника спас Филатова

Сотникова сообщила о прибавлении в семье: фото с малышкой из роддома прилагается

«Неисправимый лгун» не был первым: народ и не догадывался об этой роли Эдиты Пьехи

Не желает ничего слышать: вот за что известный российский актер возненавидел Высоцкого