Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Боевик Гонконг

Смотреть гонконгские боевики

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть гонконгские боевики онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром гонконгских боевиков с друзьями.
Фукусима
Фукусима
боевик, драма 2020, Япония / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал 2018, Гонконг / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Падение последней империи
Падение последней империи
боевик, военный 2011, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман 2
Ип Ман 2
боевик, биография, исторический 2010, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой солдат
Большой солдат
приключения, комедия, боевик 2010, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
боевик, драма, фэнтези 2010, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астробой
Астробой
фантастика, боевик, анимация 2009, Гонконг / США / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кровные братья
Кровные братья
боевик, драма 2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Младенец на $30 000 000
Младенец на $30 000 000
боевик, приключения, комедия 2006, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чeсть дракона
Чeсть дракона
боевик, криминал, драма 2005, Таиланд / США / Гонконг / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хроники Хуаду: Лезвие розы
Хроники Хуаду: Лезвие розы
приключения, боевик, комедия 2004, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Онг-Бак
Онг-Бак
боевик, криминал, триллер 2003, Таиланд / Франция / Гонконг
7.0
Смотреть онлайн
Эффект близнецов
Эффект близнецов
боевик, комедия, ужасы, приключения 2003, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Герой
Герой
боевик 2002, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кунг-По: Нарвись на кулак
Кунг-По: Нарвись на кулак
боевик, комедия 2002, Гонконг / Мексика / Тайвань
6.0
Смотреть за 1 рубль
Великолепный
Великолепный
мелодрама, комедия, боевик 1999, Гонконг / Тайвань
6.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Красном драконе
Легенда о Красном драконе
боевик, приключения, комедия 1994, Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прах времен
Прах времен
драма, боевик 1994, Гонконг / Китай / Тайвань
4.0
Смотреть за 1 рубль
Городской охотник
Городской охотник
боевик, комедия, мелодрама 1993, Япония / Гонконг
8.0
Смотреть за 1 рубль
Стальные когти
Стальные когти
боевик, комедия, исторический 1993, Гонконг
6.0
Смотреть онлайн
Служители зла
Служители зла
боевик, фэнтези, исторический 1993, Гонконг
6.0
Смотреть онлайн
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
боевик, приключения, комедия 1993, Гонконг
4.0
Смотреть за 1 рубль
Близнецы-драконы
Близнецы-драконы
комедия, боевик 1992, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи бога 2: Операция Кондор
Доспехи бога 2: Операция Кондор
комедия, триллер, приключения, боевик 1991, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика 1991, США / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
фантастика, комедия, боевик, приключения 1990, США / Гонконг
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чудеса
Чудеса
боевик, комедия, криминал 1989, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Драконы навсегда
Драконы навсегда
боевик, комедия, мелодрама 1988, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полицейская история 2
Полицейская история 2
боевик, триллер, комедия 1988, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи Бога
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Проект А: Часть 2
Проект А: Часть 2
комедия, боевик 1987, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сердце дракона
Сердце дракона
триллер, комедия, боевик 1985, Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Приложение киноафиши