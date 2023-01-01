Главное недоразумение ТВ: в СССР этой советской актрисой восхищались все, а теперь над ней смеются

Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)

Дело не в секретной диете: отец Киркорова дал совет, как тоже дожить до 91 года

Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят

Бодров в гробу перевернулся: фильм «Брат-3» разнесли в пух и прах

Позор на всю жизнь: известная певица оконфузилась на свадьбе Навки

В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы

«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии

Мужчины с этими именами не представляют свою жизнь без интима

Тест: думаете ли вы так же как Форрест Гамп?

«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа