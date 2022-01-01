Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Боевик Германия

Смотреть немецкие боевики

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть немецкие боевики онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром немецких боевиков с друзьями.
Пушки Акимбо
Пушки Акимбо
боевик, комедия 2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Новый мировой порядок
Новый мировой порядок
боевик, фантастика 2019, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Связной
Связной
боевик, триллер 2019, США / Германия / Израиль / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
5 галактик
5 галактик
фантастика, боевик 2019, США / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Звонок мертвецу
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив 2018, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Железное небо 2
Железное небо 2
боевик, фантастика, комедия 2018, Финляндия / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Хот-дог
Хот-дог
боевик, комедия 2018, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Время псов
Время псов
боевик, триллер 2017, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Окончательный приговор
Окончательный приговор
боевик, триллер 2017, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Акулий торнадо 5: Глобальное роение
Акулий торнадо 5: Глобальное роение
боевик, приключения, комедия 2017, США / Италия / Германия / Финляндия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Автобан
Автобан
триллер, боевик 2015, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ужаленные
Ужаленные
боевик, приключения, комедия 2015, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Викинги
Викинги
приключения, боевик 2014, Швейцария / Германия / ЮАР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Факап или Хуже не бывает
Факап или Хуже не бывает
боевик, комедия, приключения, криминал 2014, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
военный, биография, боевик, драма 2014, США / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Большая игра
Большая игра
боевик, приключения 2014, Финляндия / Великобритания / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Беги, мальчик, беги
Беги, мальчик, беги
боевик, биография, драма 2013, Германия / Франция / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тепловой удар
Тепловой удар
боевик, триллер 2013, США / ЮАР / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники на ведьм
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд: Призраки Шервудского леса
Робин Гуд: Призраки Шервудского леса
боевик, приключения, мистика 2012, Германия / США
1.0
Смотреть за 1 рубль
Мушкетеры
Мушкетеры
мелодрама, приключения, боевик 2011, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Разделитель
Разделитель
триллер, боевик, фантастика, драма 2011, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жирнушка
Жирнушка
комедия, боевик 2011, Германия / Канада
3.0
Смотреть за 1 рубль
Беспощадный шторм
Беспощадный шторм
боевик, ужасы, триллер 2010, Канада / Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Король бойцов
Король бойцов
приключения, боевик 2010, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.0
Смотреть за 1 рубль
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ярость
Ярость
драма, боевик 2009, Германия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кодекс вора
Кодекс вора
боевик, криминал, триллер 2009, США / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мумия: Гробница Императора Драконов
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Фар Край
Фар Край
приключения, драма, боевик 2008, Германия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
боевик, приключения, фэнтези 2008, США / ЮАР / Германия
3.0
Смотреть онлайн
Обитель зла 3
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Во имя короля: история осады подземелья
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Новый парень моей мамы
Новый парень моей мамы
триллер, комедия, мелодрама, боевик 2007, Германия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Приложение киноафиши