Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Боевик Китай 2024

Смотреть онлайн китайские боевики 2024 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть китайские боевики 2024 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром китайских боевиков 2024 года с друзьями.
Воины сумерек: Осада Коулуна
Воины сумерек: Осада Коулуна
боевик, криминал, триллер 2024, Китай / Гонконг
7.0
Обвинитель
Обвинитель
боевик, триллер 2024, Китай / Гонконг
6.0
Высокое напряжение
Высокое напряжение
боевик, криминал, драма 2024, Китай
6.0
Слепой меч. Око за око
Слепой меч. Око за око
боевик, драма, вестерн 2024, Китай
6.0
55-й элемент
55-й элемент
боевик, драма 2024, Китай / Гонконг
6.0
Легенда
Легенда
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
6.0
Операция «Панда»
Операция «Панда»
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
5.0
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше