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Игра теней
боевик
2022, США / Китай / Австралия
7.0
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Код 355
боевик
2022, США / Китай
6.0
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Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.0
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Месть земли
приключения, боевик
2021, Китай
7.0
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Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал
2021, Китай
6.0
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Холодный расчет
боевик, драма, триллер
2021, Великобритания / Китай
5.0
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Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
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Ип Ман 4
боевик, биография, драма
2019, Гонконг / Китай
7.0
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Ип Ман: Мастер кунг-фу
боевик
2019, Китай
4.0
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Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал
2018, Гонконг / Китай
6.0
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План побега 2
боевик
2018, США / Китай
5.0
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Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
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Бомбардировка
боевик, приключения, драма
2018, Китай
3.0
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24 часа на жизнь
триллер, боевик
2017, США / Китай
7.0
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
5.0
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Шанхайский перевозчик
боевик
2017, США / Китай
5.0
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Кровоточащая сталь
фантастика, боевик
2017, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.0
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Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Железнодорожные тигры
боевик, комедия, военный
2016, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Меч дракона
боевик, драма, приключения
2015, Китай
6.0
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Охота на монстра
фэнтези, боевик, комедия
2015, Китай
5.0
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Перевозчик: Наследие
боевик
2015, Франция / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
триллер, боевик, драма, фэнтези
2013, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения
2012, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мастер тай-цзи
боевик
2012, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тай-цзи: Герой
боевик, фэнтези
2012, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик мастера
боевик, драма
2012, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
боевик, приключения, анимация
2011, США / Тайвань / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой солдат
приключения, комедия, боевик
2010, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Власть убийц
боевик
2010, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман
боевик, драма, биография
2008, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кровные братья
боевик, драма
2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Миф
сказка, комедия, боевик, приключения
2005, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Новая полицейская история
боевик
2004, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама
2004, Гонконг / Китай
6.0
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