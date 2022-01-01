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Смотреть китайские боевики

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Игра теней
Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.0
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Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
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Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
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Месть земли
Месть земли
приключения, боевик 2021, Китай
7.0
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Ассасин. Битва миров
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.0
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Холодный расчет
Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.0
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Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
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Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
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Ип Ман: Мастер кунг-фу
Ип Ман: Мастер кунг-фу
боевик 2019, Китай
4.0
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Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал 2018, Гонконг / Китай
6.0
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План побега 2
План побега 2
боевик 2018, США / Китай
5.0
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Стражи гробниц
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы 2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
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Бомбардировка
Бомбардировка
боевик, приключения, драма 2018, Китай
3.0
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24 часа на жизнь
24 часа на жизнь
триллер, боевик 2017, США / Китай
7.0
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.0
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Шанхайский перевозчик
Шанхайский перевозчик
боевик 2017, США / Китай
5.0
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Кровоточащая сталь
Кровоточащая сталь
фантастика, боевик 2017, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.0
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Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Железнодорожные тигры
Железнодорожные тигры
боевик, комедия, военный 2016, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Меч дракона
Меч дракона
боевик, драма, приключения 2015, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на монстра
Охота на монстра
фэнтези, боевик, комедия 2015, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Перевозчик: Наследие
Перевозчик: Наследие
боевик 2015, Франция / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
триллер, боевик, драма, фэнтези 2013, Китай
6.0
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Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мастер тай-цзи
Мастер тай-цзи
боевик 2012, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тай-цзи: Герой
Тай-цзи: Герой
боевик, фэнтези 2012, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик мастера
Ученик мастера
боевик, драма 2012, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
боевик, приключения, анимация 2011, США / Тайвань / Китай
7.0
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Большой солдат
Большой солдат
приключения, комедия, боевик 2010, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Власть убийц
Власть убийц
боевик 2010, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман
Ип Ман
боевик, драма, биография 2008, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кровные братья
Кровные братья
боевик, драма 2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Миф
Миф
сказка, комедия, боевик, приключения 2005, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Новая полицейская история
Новая полицейская история
боевик 2004, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
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