«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу

Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место

«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой

После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной