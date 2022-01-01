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Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
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Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
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Законопослушный гражданин
триллер, драма
2009, США
8.0
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Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.0
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Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.0
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Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Убойные каникулы
комедия
2009, Канада
8.0
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Лицом к лицу с Али
документальный, биография, спорт
2009, США / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Район №9
фантастика
2009, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Бронсон
биография, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Откровения Пирамид
документальный
2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сумасшедшее сердце
драма
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обратная сторона правды
комедия
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Слава
мюзикл
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Всё путём
приключения, драма, комедия
2009, США / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.0
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Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.0
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Знамение
мистика, триллер, драма
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Путь воина
боевик, приключения
2009, Корея / Новая Зеландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Идеальный побег
триллер
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Простые сложности
мелодрама, комедия
2009, США
7.0
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Одинокий мужчина
драма
2009, США
7.0
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Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
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Горячие новости
боевик
2009, Россия / Швеция
7.0
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