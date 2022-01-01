Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях
Фильмы про ведьм
Фильмы про супергероев
Фильмы про маньяков
Фильмы про динозавров
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2022
Фильмы 2021
Фильмы 2020
Фильмы 2019
Фильмы 2018
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2022
Мультфильмы 2021
Мультфильмы 2020
Мультфильмы 2019
Мультфильмы 2018
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Новые сериалы 2022 года онлайн
Новые детективные сериалы
Американские сериальные драмы
Американские сериалы 2020 года
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Сериалы 2022
Сериалы 2021
Сериалы 2020
Сериалы 2019
Сериалы 2018
Подбор сериала
Жанр
Любой
Балет
Биография
Боевик
Вестерн
Военный
Детектив
Детский
Документальный
Драма
Исторический
Катастрофа
Комедия
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Мистика
Музыка
Мюзикл
Мюзикл
Нуар
Приключения
Семейный
Сказка
Спектакль
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Страна
Любая
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Корея
Куба
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Непал
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Россия
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Сомали
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Турция
Украина
Уругвай
ФРГ
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
ЮАР
Югославия
Япония
Возраст
Любой
0+
6+
12+
16+
18+
Год
1902
1932
1962
1992
2022
Рейтинги
0
2.5
5
7.5
10
Киноафиша
Онлайн
Фильмы
2008
Фильмы 2008 года смотреть онлайн
По году
По рейтингу
По популярности
По алфавиту
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть фильмы 2008 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фильмов 2008 года с друзьями.
Еще...
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Престо
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Заложница
триллер, боевик
2008, Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семь жизней
драма
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Зеркала
ужасы
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман
боевик, драма, биография
2008, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Любовный менеджмент
комедия, мелодрама
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Папина дочка
приключения, семейный, комедия
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Однажды в Вегасе
комедия
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Секретная жизнь пчел
приключения, драма
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Экспресс
драма
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Запретная любовь
мелодрама, драма, биография
2008, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Марли и я
комедия
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Короли улиц
драма, триллер
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гран Торино
драма
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме
2008, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка: начало истории Ариэль
анимация, семейный, сказка
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полет длиною в жизнь
драма, криминал
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи