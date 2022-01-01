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Фильмы 1980 года смотреть онлайн

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Голубая лагуна
Голубая лагуна
мелодрама, приключения, драма 1980, США
8.0
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра
криминал, детектив 1980, Россия
8.0
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Бешеный бык
Бешеный бык
драма 1980, США
8.0
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Обыкновенные люди
Обыкновенные люди
драма 1980, США
7.0
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Укрощение строптивого
Укрощение строптивого
комедия 1980, Италия
7.0
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Однажды двадцать лет спустя
Однажды двадцать лет спустя
мелодрама, комедия 1980, СССР
7.0
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Экипаж
Экипаж
боевик, драма 1980, СССР
7.0
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Из жизни марионеток
Из жизни марионеток
драма 1980, Германия / Швеция
7.0
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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
фантастика, приключения, боевик 1980, США
7.0
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Вам и не снилось
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
7.0
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Вторжение
Вторжение
военный, драма 1980, СССР
7.0
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В начале славных дел
В начале славных дел
исторический, драма 1980, Германия / СССР
7.0
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Трям! Здравствуйте!
Трям! Здравствуйте!
анимация, короткометражный 1980, СССР
7.0
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Идеальный муж
Идеальный муж
комедия 1980, СССР
7.0
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Тегеран-43
Тегеран-43
криминал 1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
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Аэроплан
Аэроплан
комедия, мелодрама 1980, США
7.0
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Крупный разговор
Крупный разговор
драма 1980, СССР
7.0
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Эскадрон гусар летучих
Эскадрон гусар летучих
военный 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Укол зонтиком
Укол зонтиком
криминал, комедия 1980, Франция
7.0
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Старый Новый год
Старый Новый год
комедия 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ночь рождения
Ночь рождения
детский, семейный 1980, СССР
7.0
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Мореплавание Солнышкина
Мореплавание Солнышкина
анимация 1980, СССР
7.0
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Хитрая ворона
Хитрая ворона
анимация 1980, СССР
7.0
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На берегу большой реки
На берегу большой реки
мелодрама, драма 1980, СССР
7.0
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Через тернии к звездам
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика 1980, СССР
7.0
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За спичками
За спичками
комедия 1980, СССР / Финляндия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Солдатская сказка
Солдатская сказка
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Новогоднее приключение
Новогоднее приключение
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Петровка, 38
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная внучка
Ледяная внучка
семейный, сказка 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Свинопас
Свинопас
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Огарева, 6
Огарева, 6
криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жадный богач
Жадный богач
анимация, короткометражный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как старик корову продавал
Как старик корову продавал
анимация, комедия, семейный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Юность Петра
Юность Петра
биография, драма 1980, Германия / СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дамы приглашают кавалеров
Дамы приглашают кавалеров
мелодрама, комедия 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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