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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Операция "Ы" и другие приключения Шурика
комедия
1965, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ко мне, Мухтар!
драма
1965, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
На несколько долларов больше
боевик, вестерн
1965, Италия / Испания / Германия
8.0
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Вовка в Тридевятом царстве
семейный, короткометражный, анимация
1965, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Война и мир
военный, драма
1965, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Погоня
драма, приключения
1965, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Каникулы Бонифация
короткометражный, анимация, семейный
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Женщины
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ваш сын и брат
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Проверено - мин нет
военный
1965, Югославия / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звуки музыки
мюзикл, семейный, документальный, биография
1965, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Верность
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Фантазеры
комедия, семейный
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Родник для жаждущих
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дни лётные
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гадюка
драма
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ваше здоровье
короткометражный, анимация
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лягушка-путешественница
короткометражный, анимация
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пастушка и Трубочист
короткометражный, анимация
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения запятой и точки
короткометражный, анимация
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Как один мужик двух генералов прокормил
анимация
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звонят, откройте дверь
семейный, приключения
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дайте жалобную книгу
комедия
1965, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Акваланги на дне
боевик, приключения
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тридцать три
комедия
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Светлячок № 6
анимация
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Иностранка
комедия, приключения, детский, семейный
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Над нами Южный крест
драма
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гиперболоид инженера Гарина
фантастика
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Герой нашего времени
мелодрама, драма
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жандарм в Нью-Йорке
комедия, криминал
1965, Франция / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стряпуха
1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лягушонок ищет папу
анимация
1965, СССР
6.0
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Наргис
анимация
1965, СССР
6.0
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Добрыня Никитич
анимация
1965, СССР
6.0
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Злоключения китайца в Китае
комедия, приключения
1965, Франция / Италия
6.0
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