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Страшные мультфильмы онлайн

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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Ворчун, укравший Рождество
Ворчун, укравший Рождество
анимация, фэнтези, ужасы 2018, США
6.0
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Апостол
Апостол
ужасы, анимация 2012, Испания
7.0
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Франкенвини
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.0
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Носферату. Ужас ночи
Носферату. Ужас ночи
ужасы, комедия, анимация 2010, Россия
5.0
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