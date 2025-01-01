Среди свежих российских сериалов Ксения Бородина выбрала 3 самых лучших: начнете смотреть и очнетесь под утро

Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века»

Финал будет очень горячим: называем точные даты выхода 9-й и 10-й серий «Последнего рубежа» от Apple TV

Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?

Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита

Шесть пальцев и третья грудь: откуда в «Ванпанчмене» настолько глупые ляпы – зря списываете на ИИ, все куда проще

«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT

Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

«Королева, а так — мальчик»: эту роль Цискаридзе считает эталонной, а многие даже не узнают в ней Фрейндлих

«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»