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Смотреть канадские мультфильмы

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Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Щенячий патруль в кино
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.0
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Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
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Королевские каникулы
Королевские каникулы
анимация 2018, Канада / США
6.0
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Снежные гонки
Снежные гонки
анимация 2018, Канада
5.0
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Тайна долины Фонарей
Тайна долины Фонарей
анимация 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи Арктики
Стражи Арктики
анимация 2018, Великобритания / США / Канада
5.0
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Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
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Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
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My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.0
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Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
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Гномы в доме
Гномы в доме
анимация, детский 2017, Канада
6.0
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Реальная белка 2
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.0
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В поисках Йети
В поисках Йети
анимация, комедия, приключения 2017, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Спарк. Герой вселенной
Спарк. Герой вселенной
анимация, семейный 2016, Корея / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
В фокусе
В фокусе
комедия, драма, анимация 2015, Бразилия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная битва
Снежная битва
анимация, семейный 2015, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения 2013, США / Канада
6.0
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Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
анимация, семейный, фэнтези 2013, Канада / США
6.0
Смотреть онлайн
Реальная белка
Реальная белка
анимация, комедия 2013, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Фиш и Чип. Вредные друзья
Фиш и Чип. Вредные друзья
анимация 2013, Канада
4.0
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Сарила: Затерянная земля
Сарила: Затерянная земля
анимация 2013, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Магазинчик самоубийств 3D
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
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Barbie: Приключения Русалочки 2
Barbie: Приключения Русалочки 2
анимация, семейный 2011, Канада / США
6.0
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Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный 2009, Канада / США
5.0
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Барби и Хрустальный замок
Барби и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл 2008, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби: Рождественская история
Барби: Рождественская история
анимация, семейный 2008, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби в роли Принцессы острова
Барби в роли Принцессы острова
анимация, семейный 2007, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Барби: 12 танцующих принцесс
Барби: 12 танцующих принцесс
анимация, семейный 2006, США / Канада
6.0
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Большое путешествие
Большое путешествие
семейный, приключения, комедия, сказка, анимация 2006, Канада / США
5.0
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Барби в волшебство Пегаса
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама 2005, США / Канада
6.0
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Барби: Принцесса и Нищенка
Барби: Принцесса и Нищенка
анимация, комедия, семейный 2004, США / Канада
6.0
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Русалочка 2: Возвращение в море
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный 2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
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