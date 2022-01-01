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Киноафиша Онлайн Мультфильмы 2009

Мультфильмы 2009 года смотреть онлайн

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Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.0
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Рождественская история
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
7.0
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анимация, семейный, приключения 2009, США
7.0
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Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
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Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
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Груффало
Груффало
анимация, семейный 2009, Германия / США / Ирландия
7.0
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Феи: Потерянное сокровище
Феи: Потерянное сокровище
анимация, сказка 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бесподобный мистер Фокс
Бесподобный мистер Фокс
комедия, анимация, приключения 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Миссия Дарвина
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Планета №51
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.0
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Астробой
Астробой
фантастика, боевик, анимация 2009, Гонконг / США / Япония
6.0
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Бугай
Бугай
боевик, анимация 2009, Мексика / Аргентина
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и три мушкетера
Барби и три мушкетера
анимация, семейный 2009, США
6.0
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Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный 2009, Канада / США
5.0
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Бионикл: Легенда возрождается
Бионикл: Легенда возрождается
боевик, приключения, анимация 2009, США
5.0
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Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
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