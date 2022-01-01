Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Мультфильмы 2005

Мультфильмы 2005 года смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть мультфильмы 2005 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром мультфильмов 2005 года с друзьями и детьми.
Мадагаскар
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барби: Сказочная страна
Барби: Сказочная страна
анимация, семейный 2005, США
7.0
Смотреть онлайн
Роботы
Роботы
комедия, фантастика, анимация 2005, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения 2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби в волшебство Пегаса
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама 2005, США / Канада
6.0
Смотреть онлайн
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
анимация, комедия, драма 2005, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вэлиант: пернатый спецназ
Вэлиант: пернатый спецназ
сказка, боевик, комедия, анимация 2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Цыпленок Цыпа
Цыпленок Цыпа
семейный, комедия, анимация, приключения 2005, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Винни и Слонотоп
Винни и Слонотоп
семейный, анимация 2005, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Похождения императора 2: Приключения Кронка
Похождения императора 2: Приключения Кронка
анимация, комедия, семейный 2005, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тарзан-2
Тарзан-2
анимация, детский 2005, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Приложение киноафиши