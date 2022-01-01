Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Мультфильмы 1953

Мультфильмы 1953 года смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть мультфильмы 1953 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром мультфильмов 1953 года с друзьями и детьми.
Питер Пэн
Питер Пэн
сказка, анимация, семейный, мюзикл 1953, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебный магазин
Волшебный магазин
анимация, короткометражный 1953, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
анимация 1953, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Непослушный котёнок
Непослушный котёнок
анимация 1953, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лесной концерт
Лесной концерт
анимация, короткометражный 1953, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полёт на Луну
Полёт на Луну
анимация 1953, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебная птица
Волшебная птица
короткометражный, анимация 1953, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Крашеный лис
Крашеный лис
анимация, короткометражный 1953, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ворона и лисица, кукушка и петух
Ворона и лисица, кукушка и петух
анимация 1953, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Храбрый Пак
Храбрый Пак
короткометражный, анимация, фэнтези 1953, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Приложение киноафиши