Паулина Андреева впервые рассказала, почему не вернется в «Методе 3»: зрители гадают, что же ждет Есению в 3 сезоне

Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

«Повестка изо всех щелей»: у нас появится сугубо женский «Джон Уик», и речь не о провальной «Балерине»

«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень

Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка

Не «Атака титанов», но тоже круто: эти 10 аниме зря не считают классикой – у № 1 и 3 рейтинг 8.5, а №9 снял режиссер «Ковбоя Бибопа»

Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян

«Если есть желание посмотреть мрачняк»: 3 аниме с атмосферой Хэллоуина – у № 1 рейтинг 8.5, угадаете название?

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4