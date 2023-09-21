«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз

Каковы самые мощные франшизы на телевидении, в кино и в мире видеоигр? Вики-хостинг Fandom, являющийся площадкой для вики-сайтов на развлекательную тематику, провел исследование, чтобы ответить на этот вопрос. В рамках пятого ежегодного проекта Inside Fandom была представлена новая метрика, которая репрезентирует успех развлекательных франшиз не только в плане коммерции.

Первое место в топе заняли «Звездные войны», на счету которых 100 баллов. Следом расположилась вселенная Marvel (87 баллов), а третью строчку занял «Ван-Пис» (72 балла), чему во многом поспособствовал дебютировавший недавно на Netflix игровой сериал на основе одноименных манги и аниме. Новая экранизация «Ван-Пис» стала хитом, уже получив официальное продление на второй сезон.

Как именно аналитики Fandom провели данное вычисление, не вполне ясно. Компания утверждает, что коэффициенты были выведены, исходя из двух источников. Во-первых, были использованы результаты опроса, в котором приняли участие около 5 тысяч человек из США и Великобритании. Во-вторых, в расчет были взяты данные интернет-платформы Fandom, которую каждый месяц посещают 350 млн уникальных пользователей.

Согласно Fandom, ключевых критериев, определяющих величие франшизы, пять: выстраивание вселенной (наличие в вымышленном мире интересных персонажей, локаций и канона, благодаря которым, возникает глубокая связь с аудиторией), высокие рейтинги (оценки критиков и рядовых фанатов), вовлеченность фан-базы, культурная значимость, а также устойчивость (регулярное появление нового контента).

Список 25 самых крупных франшиз по версии Fandom: