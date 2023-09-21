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Киноафиша Новости «Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз

«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз

21 сентября 2023 16:22
«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз

Таковы результаты исследования ресурса Fandom.

Каковы самые мощные франшизы на телевидении, в кино и в мире видеоигр? Вики-хостинг Fandom, являющийся площадкой для вики-сайтов на развлекательную тематику, провел исследование, чтобы ответить на этот вопрос. В рамках пятого ежегодного проекта Inside Fandom была представлена новая метрика, которая репрезентирует успех развлекательных франшиз не только в плане коммерции.

Первое место в топе заняли «Звездные войны», на счету которых 100 баллов. Следом расположилась вселенная Marvel (87 баллов), а третью строчку занял «Ван-Пис» (72 балла), чему во многом поспособствовал дебютировавший недавно на Netflix игровой сериал на основе одноименных манги и аниме. Новая экранизация «Ван-Пис» стала хитом, уже получив официальное продление на второй сезон.

Как именно аналитики Fandom провели данное вычисление, не вполне ясно. Компания утверждает, что коэффициенты были выведены, исходя из двух источников. Во-первых, были использованы результаты опроса, в котором приняли участие около 5 тысяч человек из США и Великобритании. Во-вторых, в расчет были взяты данные интернет-платформы Fandom, которую каждый месяц посещают 350 млн уникальных пользователей.

Согласно Fandom, ключевых критериев, определяющих величие франшизы, пять: выстраивание вселенной (наличие в вымышленном мире интересных персонажей, локаций и канона, благодаря которым, возникает глубокая связь с аудиторией), высокие рейтинги (оценки критиков и рядовых фанатов), вовлеченность фан-базы, культурная значимость, а также устойчивость (регулярное появление нового контента).

Список 25 самых крупных франшиз по версии Fandom:

  1. «Звездные войны»: 100
  2. Marvel: 87
  3. «Ван-Пис»: 72
  4. Elder Scrolls: 71
  5. «Гарри Поттер»: 69
  6. «Барби»: 66
  7. «Йеллоустоун»: 64
  8. «Одни из нас»: 63
  9. Fallout: 62
  10. Disney: 62
  11. Elden Ring: 60
  12. «Джон Уик»: 59
  13. Grand Theft Auto: 56
  14. Final Fantasy: 54
  15. «Наруто»: 53
  16. Zelda: 53
  17. DC: 52
  18. League of Legends: 52
  19. «Звездный путь»: 52
  20. «Тень и кость»: 51
  21. «Покемон»: 51
  22. «Губка Боб Квадратные Штаны»: 50
  23. Resident Evil: 50
  24. «Ведьмак»: 48
  25. «Ходячие мертвецы»: 48
Фото: Disney+; Marvel Studios; Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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