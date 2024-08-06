Звезда "Слова пацана" в сериале про актрису из фильмов для взрослых: 5 причин посмотреть "Она такая классная"

В онлайн-кинотеатре Kion появилась новинка под названием «Она такая классная». Если вы еще не видели ни одной серии, пора срочно это исправить. И вот почему.

Начнем с того, что главную роль в драмедийном роуд-муви сыграл звезда нашумевшего криминального сериала «Слово пацана» — Лев Зулькарнаев. В этот раз актеру достался персонаж, мало похожий на Зиму из «Универсама». Он воплотил страдающего от аутизма парня Леню, который влюбился в актрису из фильма для взрослых, и отправился в Санкт-Петербург на ее поиски. Артист показал себя блестяще, а это уже важный аргумент в пользу просмотра.

Вторая причина включить проект — остальные герои этой истории не менее яркие и сочные. Батя, Рома и Артем, составившие компанию Лене в необычной поездке, вызывают массу эмоций. Воплотили их Валерий Степанов, Евгений Егоров и Денис Прытков соответственно. И даже второстепенные персонажи комедии (например, шаман и бандит) настолько колоритные, что надолго остаются в памяти.

Третье «за» — действие драмы представляет собой маленькие увлекательные квесты. На пути герои встречают разношерстных людей и попадают в самые разные ситуации, поэтому повествование получилось захватывающим. Скучать не придется.

Четвертый довод уделить проекту внимание: он действительно интригует. И дело не только в том, найдет ли Леня горячую штучку, что покорила его сердечко. Другая загадка — герой Павла Майкова. По сюжету это жестокий преступник, которому удалось сбежать из мест не столь отдаленных. Но кто на самом деле этот загадочный человек, зрителю узнают лишь в самом конце.

И пятая причина — сериал не отнимет у вас много времени. Семь серий могли растянуть хоть на месяц, но уложатся в 15 дней. Первые три эпизода стали доступны в день премьеры, еще две выйдут на этой неделе. Финальные две серии покажут 15 августа.