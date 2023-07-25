Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»

Прокатное противостояние «Барби» и «Оппенгеймера» изначально выглядело очень сомнительной студийной авантюрной, однако все это привело к бесчисленным обсуждениям и, как следствие, вирусному пиару. Шумиха в сети подняла заинтересованность зрительской аудитории до невероятных масштабов; даже появился популярный мем — «Барбигеймер».

В обоих случая все это материализовалось в солидные кассовые сборы, которые оказались даже выше предварительных данных. Картина Греты Гервиг сумела заработать за уик-энд $356,2 млн (в США — $162 млн), а трехчасовой ретро-триллер Кристофера Нолана $180,1 млн (в США — $82,4 млн). Если с байопиком про создателя атомной бомбы разговоров о продолжении не может быть в принципе, то в скором анонсе сиквела сатирической комедии с Марго Робби и Райаном Гослингом сейчас уже никто не сомневается.

Кены в фильме «Барби»

Студия Warner Bros. пока ничего не анонсировала, но свое желание поучаствовать во второй части уже выразил Киллиан Мерфи. Актер наслышан про многочисленные мемы, поэтому был бы не против отправиться в Барбилэнд в качестве очередного Кена при условии хорошего сценария. Об этом он заявил в одном из недавних интервью:

Конечно же, да! Давайте сначала прочтем сценарий, а потом обсудим это. Вообще, с нетерпением жду, когда смогу посмотреть "Барби". Здорово, что нынешним летом в кинотеатрах идут все эти замечательные фильмы.

«Барби» и «Оппенгеймер» вышли в зарубежный кинопрокат 21 июля.