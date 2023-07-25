Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»

Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»

25 июля 2023 14:08
Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»

Киллиан Мерфи выразил желание стать новым Кеном.
 

Прокатное противостояние «Барби» и «Оппенгеймера» изначально выглядело очень сомнительной студийной авантюрной, однако все это привело к бесчисленным обсуждениям и, как следствие, вирусному пиару. Шумиха в сети подняла заинтересованность зрительской аудитории до невероятных масштабов; даже появился популярный мем — «Барбигеймер».

В обоих случая все это материализовалось в солидные кассовые сборы, которые оказались даже выше предварительных данных. Картина Греты Гервиг сумела заработать за уик-энд $356,2 млн (в США — $162 млн), а трехчасовой ретро-триллер Кристофера Нолана $180,1 млн (в США — $82,4 млн). Если с байопиком про создателя атомной бомбы разговоров о продолжении не может быть в принципе, то в скором анонсе сиквела сатирической комедии с Марго Робби и Райаном Гослингом сейчас уже никто не сомневается.

Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»
Кены в фильме «Барби»

Студия Warner Bros. пока ничего не анонсировала, но свое желание поучаствовать во второй части уже выразил Киллиан Мерфи. Актер наслышан про многочисленные мемы, поэтому был бы не против отправиться в Барбилэнд в качестве очередного Кена при условии хорошего сценария. Об этом он заявил в одном из недавних интервью:

Конечно же, да! Давайте сначала прочтем сценарий, а потом обсудим это. Вообще, с нетерпением жду, когда смогу посмотреть "Барби". Здорово, что нынешним летом в кинотеатрах идут все эти замечательные фильмы.

«Барби» и «Оппенгеймер» вышли в зарубежный кинопрокат 21 июля.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Брайан Крэнстон произнес пламенную речь в адрес главы Disney Брайан Крэнстон произнес пламенную речь в адрес главы Disney Читать далее 26 июля 2023
Сквозь время: начались съемки комедийного сериала «Отмороженные» Сквозь время: начались съемки комедийного сериала «Отмороженные» Читать далее 26 июля 2023
Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами Читать далее 26 июля 2023
От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета» От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета» Читать далее 26 июля 2023
Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения» Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения» Читать далее 26 июля 2023
Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура Читать далее 26 июля 2023
Медвежонок Паддингтон не испугался забастовок: в Великобритании начались съемки триквела Медвежонок Паддингтон не испугался забастовок: в Великобритании начались съемки триквела Читать далее 26 июля 2023
Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера Читать далее 26 июля 2023
Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров Читать далее 26 июля 2023
Триллер «Солтберн» с Джейкобом Элорди обрел дату премьеры Триллер «Солтберн» с Джейкобом Элорди обрел дату премьеры Читать далее 26 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше