Звезда «Крида 3» и MCU Джонатан Мэйджерс обвиняется в домашнем насилии

В минувшую субботу звезда «Крида 3» и киновселенной Marvel Джонатан Мэйджерс оказался в эпицентре скандала. Актера арестовали по обвинению в домашнем насилии. Ему ставят в вину нападение, удушение и харассмент. Предполагаемой жертвой является девушка Мэйджерса. По ее словам, происшествие произошло во время бытовой ссоры, в результате которой она получила травмы головы и шеи легкой степени тяжести.

Артиста уже выпустили из-под стражи, а его адвокат Прия Чаудри уверяет, что вскоре все обвинения будут сняты. Ниже приведено ее официальное заявление:

«Джонатан Мэйджерс совершенно невиновен и, вероятно, сам стал жертвой ссоры с женщиной, которую он знает. Мы оперативно собираем и предоставляем доказательства невиновности окружному прокурору в ожидании, что все обвинения будут немедленно сняты. Доказательства включают в себя видеозаписи из автомобиля, где и произошел инцидент, свидетельские показания водителя и других лиц, которые невольно все видели и слышали. Что наиболее важно — два письменных заявления женщины, отказывающейся от этих утверждений. Все улики доказывают, что мистер Мэйджерс совершенно невиновен и никаким образом не нападал на нее. К сожалению, этот инцидент произошел из-за того, что у этой женщины был эмоциональный кризис, из-за которого ее вчера доставили в больницу. В подобных случаях полиция Нью-Йорка обязана производить аресты, и это единственная причина, по которой моего клиента взяли под стражу. Еще раз подчеркну: мы ожидаем, что эти обвинения вскоре будут сняты».

В каком порядке будет проводится разбирательство, пока информации нет.