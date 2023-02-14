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Киноафиша Новости Звезда «Короны» Эмма Коррин исполнит одну из ведущих ролей в «Дэдпуле 3»

Звезда «Короны» Эмма Коррин исполнит одну из ведущих ролей в «Дэдпуле 3»

14 февраля 2023 19:48
Звезда «Короны» Эмма Коррин исполнит одну из ведущих ролей в «Дэдпуле 3»

Актриса сыграет загадочную злодейку.

В актерском составе «Дэдпула 3» произошло важное пополнение. Согласно эксклюзивной информации Deadline, к Райану Рейнольдсу и Хью Джекману, который снова воплотит Росомаху, присоединилась звезда сериала «Корона» Эмма Коррин. Подробности ее роли пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, она сыграет злодейку. Для молодой британской исполнительницы это уже второй крупный проект за неделю. Накануне пополнила актерский состав ремейка «Носферату» от режиссера Роберта Эггерса.

О сюжете «Дэдпула 3» пока ничего неизвестно, кроме того факта, что это будет командный боевик, в котором будет обыграна тема мультивселенной. Ранее в сети циркулировали слухи, что Уэйд Уилсон и Логан могут как-то пересечься с Управлением временными изменениям, но это так и не подтвердилось. За текущий вариант сценария отвечают авторы прошлых фильмов Ретт Риз и Пол Верник, а до них над текстом работали авторы мультсериала «Закусочная Боба» сестры Венди и Элизабет Молино. Постановкой супергеройского блокбастера Marvel Studios займется режиссер Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»).

В данный момент Рейнольдс и Джекман активно занимаются физической подготовкой. Съемки начнутся в мае этого года. Триквел станет первым проектом MCU с возрастным рейтингом R.

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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