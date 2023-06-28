Звезда «Изгоя-один: Звездные войны» Фелисити Джонс сыграет в сериале о Формуле-1

По информации Deadline, Фелисити Джонс получила главную роль в сериале One («Один»), посвященном миру автогонок Формулы-1. Этот проект станет первым шоу, снятым по сценарию, который был официально санкционирован гоночной организацией.

Сериал расскажет о вымышленной семейной команде «Формулы-1», стремящейся покорить вершину славы автоспорта. На своем пути героям приходится столкнуться с жестокими личностями, постоянно меняющимися соперниками и многомиллионными ставками. Создатели обещают, что шоу будет представлять собой смесь вымысла и реальных фактов о мире гонок.

Сценаристами шоу выступают Марк Фергус и Хоук Остби, ранее работавшие вместе над фильмами «Железный человек» и «Дитя человеческое». Разработкой сериала занимается студия Bedrock Entertainment.

Джонс наиболее известна по ролям в фантастическом боевике «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга», за работу над которой она была удостоена номинации на премию «Оскар». Актриса уже прокомментировала новость о своем новом проекте:

«Для меня большая честь стать частью этого уникального и захватывающего проекта «Формулы-1». Суровый мир автогонок полон драмы, и перспектива создать шоу, посвященное ему, невероятно интригует».

Она не только исполнит в сериале главную роль, но и спродюсирует его вместе со своим братом Александром Джонсом.