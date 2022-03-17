Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет с Дакотой Джонсон в фильме Marvel «Мадам Паутина»

Как сообщает в эксклюзивном материале Deadline, молодая актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», пополнила актерский состав супергеройского фильма «Мадам Паутина», разработкой которого занимается студия Sony. Суини присоединилась к Дакоте Джонсон, которая ранее была утверждена на заглавную роль. Кого именно сыграет Суини, пока информации нет.

«Мадам Паутина» станет очередным спин-оффом «Человека-паука» после двух частей «Венома», «Морбиуса» и «Крэйвена-охотника». В комиксах Marvel Мадам Паутина предстает как слепая парализованная пожилая женщина, страдающая от миастении Гравис, хронического аутоиммунного заболевания. По этой причине для поддержания жизни героиня вынуждена пользоваться специальным приспособлением, которое по виду напоминает паутину. Мадам Паутина выступает союзницей Человека-паука. Она помогает ему, используя свой дар ясновидения. Пока неизвестно, насколько воплощение Мадам Паутины из предстоящего фильма будет соответствовать первоисточнику, но она точно будет значительно моложе.

Режиссером «Мадам Паутины» назначена С. Дж. Кларксон, которая известна по работе над такими тонально мрачными сериалами Marvel, как «Джессика Джонс» и «Защитники». Сценарий напишут авторы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.