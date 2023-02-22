Звезда «Человека-муравья» Пол Радд вспомнил о своем участии в ситкоме «Друзья»

Актер признался, что чувствовал себя немного неловко от того, что присоединился шоу только под самый его конец.

Пол Радд поделился воспоминаниями о съемках в культовом ситкоме «Друзья». Выступая на радио Heart, звезда «Человека-муравья» признался, что чувствовал себя «странно» из-за того, что присоединился к проекту незадолго до его финала:

«Это было очень весело, и все актеры в шоу были великолепны! Но должен сказать, что это ощущалось как нечто сюрреалистическое, потому что я присоединился к проекту практически в самом конце».

В сериале актер исполнил роль второстепенного персонажа Майка Ханнигана, который время от времени появлялся в различных сериях. В десятом сезоне Майк стал мужем Фиби Баффе, сыгранной Лизой Кудроу. По словам Радда, поначалу он даже не подозревал, что примет участие в создании такого количества эпизодов «Друзей»:

«Я никогда не думал, что снимусь в таком количестве серий. Это тоже было странно. Когда мы снимали тот последний эпизод, я постоянно думал о том, что меня здесь быть не должно. Я чувствовал, будто мне дали первые места на спектакле, который я просто не должен был видеть. Они все плакали, все было очень эмоционально, и я подумал: «Вау!»

Радд также снялся в специальном эпизоде-воссоединении звезд сериала, который вышел на HBO Max в 2021 году.