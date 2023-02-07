Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зловещий Кристоф Вальц держит в страхе работников офиса в новом трейлере сериала «Консультант»

Зловещий Кристоф Вальц держит в страхе работников офиса в новом трейлере сериала «Консультант»

7 февраля 2023 11:02
Зловещий Кристоф Вальц держит в страхе работников офиса в новом трейлере сериала «Консультант»

Актер сыграл начальника с большим багажом страшных тайн.

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил полноценный трейлер многосерийного триллера «Консультант» с Кристофом Вальцем в образе кошмарного босса. В новом ролике зрителей знакомят с персонажами и обрисовывают сюжет, показывая как звезда «Бесславных ублюдков» перевоплощается в тираничного начальника со своими жуткими секретами.

«Для тех, кто работает удаленно, сообщаю — у вас есть один час, чтобы добраться в офис. Или вы будете уволены», — говорит герой Вальца сотрудникам, которые работают дистанционно.

В центре повествования окажется загадочный и эксцентричный Регус Патофф (Вальц), который становится новым начальником в самой успешной студии мобильных игр Лос-Анджелеса. Он приходит на высокую должность в качестве консультанта, чтобы улучшить рабочие процессы после самоубийства прошлого директора. С его появлением в коллективе быстро появляется атмосфера напряженности — он может уволить, даже если ему не нравится запах человека. Некоторые сотрудники пытаются найти информацию о новом боссе, однако в интернете о нем ничего нет. На этом фоне появляются подозрения, что Паттофф не тот, за кого себя выдает. В дальнейшем зловещий консультант начинает вторгаться в личную жизнь подчиненных.

В основу сериала легла одноименная книга Бентли Литтла. В качестве сценариста, исполнительного продюсера и шураннера выступает Тони Басгэллоп («Дом с прислугой»). В режиссерскую команду вошли Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») и Карин Кусама («Время возмездия»). Вместе с Вальцем в основном касте задействованы Нат Вулф («Противостояние») и Бриттани О’Грэйди («Белый лотос»).

Все восемь эпизодов «Консультанта» выйдут на Amazon 24 февраля.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Читать далее 6 февраля 2023
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Читать далее 6 февраля 2023
Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Читать далее 7 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков Читать далее 7 февраля 2023
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год  От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год Читать далее 5 февраля 2023
Related video