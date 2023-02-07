Зловещий Кристоф Вальц держит в страхе работников офиса в новом трейлере сериала «Консультант»

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил полноценный трейлер многосерийного триллера «Консультант» с Кристофом Вальцем в образе кошмарного босса. В новом ролике зрителей знакомят с персонажами и обрисовывают сюжет, показывая как звезда «Бесславных ублюдков» перевоплощается в тираничного начальника со своими жуткими секретами.

«Для тех, кто работает удаленно, сообщаю — у вас есть один час, чтобы добраться в офис. Или вы будете уволены», — говорит герой Вальца сотрудникам, которые работают дистанционно.

В центре повествования окажется загадочный и эксцентричный Регус Патофф (Вальц), который становится новым начальником в самой успешной студии мобильных игр Лос-Анджелеса. Он приходит на высокую должность в качестве консультанта, чтобы улучшить рабочие процессы после самоубийства прошлого директора. С его появлением в коллективе быстро появляется атмосфера напряженности — он может уволить, даже если ему не нравится запах человека. Некоторые сотрудники пытаются найти информацию о новом боссе, однако в интернете о нем ничего нет. На этом фоне появляются подозрения, что Паттофф не тот, за кого себя выдает. В дальнейшем зловещий консультант начинает вторгаться в личную жизнь подчиненных.

В основу сериала легла одноименная книга Бентли Литтла. В качестве сценариста, исполнительного продюсера и шураннера выступает Тони Басгэллоп («Дом с прислугой»). В режиссерскую команду вошли Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») и Карин Кусама («Время возмездия»). Вместе с Вальцем в основном касте задействованы Нат Вулф («Противостояние») и Бриттани О’Грэйди («Белый лотос»).

Все восемь эпизодов «Консультанта» выйдут на Amazon 24 февраля.