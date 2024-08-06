Жуткая фанатская теория о Харви делает "Темного рыцаря" ещё лучше (и как теперь её развидеть?)

Меню
6 августа 2024 10:45
Она объясняет все. 

«Темный рыцарь» Кристофера Нолана лучше всего запомнился фанатам гениальной игрой Хита Леджера в роли Джокера. Но культовый перформанс актера забрал все внимание у другого интересного персонажа — Харви Дента (Аарон Экхарт).

Бравый прокурор Готэма, Дент впервые появился в фильме в сцене суда над гангстером Салом Марони. В этом эпизоде Дент предстает перед зрителями во всей своей благочестивой красе: когда свидетель по делу неожиданно достает пистолет, чтобы застрелить прокурора, Дент не только его обезоруживает, но и подробно описывает все недостатки выбранного оружия, становясь настоящим героем для зрителей.

Больше 15 лет никто не сомневался в честности Дента, но недавно один фанат предложил жуткую теорию, которая ставит под сомнение всю праведную личность Дента. Да еще и логически объясняет, почему прокурор впоследствии получил злодейское прозвище Двуликий.

Фанат фильма предположил, что Дент заранее подстроил все происшествия со свидетелем. Он разрешил ему пронести оружие в зал суда и заранее заставил охранника вывести пистолет из строя. Благодаря этому Дент не просто чувствовал себя в безопасности, но и смог эффектно «вывести» пистолет из строя, еще и пощеголяв своими знаниями о строении оружия.

Гениальная теория, правда?

Она не только показывает, каким фальшивым человеком Дент являлся все это время, но и четко объясняет, что Двуликим прокурор был задолго до того, как Джокер его изуродовал.

Новая фанатская теория вновь доказала гений Нолана, ведь его фильмы открываются зрителям с новой стороны даже спустя десятилетия после выхода.

«Темный рыцарь» считается пользователями «Кинопоиска» 20-м лучшим фильмом в истории. Его оценка — 8.5 баллов.

Елена Королева
