Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?»

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер драматического сериала на основе реальных событий «Сама виновата?» о женщине, чей неуравновешенный муж лишил ее кистей рук. Проект призван привлечь внимание общественности к проблемам домашнего насилия и абьюза, а также к травле, которой подвергаются жертвы этих страшных явлений.

В сериале излагается реальная история Маргариты Грачевой, чей ревнивый муж Дмитрий однажды вышел из себя и покалечил ей руки топором. Совершив преступление, мужчина сам отвез супругу в больницу, а затем явился с повинной в полицию. После началось судебное разбирательство. Выясняется, что Дмитрий заранее спланировал свой акт насилия, рассчитав даже точное время, необходимое для того, чтобы добраться до больницы. Чтобы избежать серьезного наказания, он не собирался убивать Маргариту, ограничившись лишь «тяжкими телесными повреждениями».

Резонансная история привлекает внимание СМИ, которые начинают охоту за сенсационными подробностями. Для Риты это становится еще одним испытанием, поскольку возникает мнение, что она сама виновата в том, что произошло.

Главные роли в сериале сыграли Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина и другие. Режиссером выступил Сарик Андреасян. Производством занималась «Кинокомпания братьев Андреасян».

Сериал выйдет на «Иви» в полном объеме 23 ноября.