Зендея заключила новый контракт с HBO, став одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ

По информации автора ресурса Puck Мэттью Беллони, Зендея заключила новый контракт с телеканалом HBO, благодаря которому ее зарплата за работу над будущими сезонами сериала «Эйфория» возросла до $1 млн за серию. Таким образом, после закрытия сделки она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.

В «Эйфории» Зендея исполняет роль главной героини Ру Беннетт, за что в этом году актриса была удостоена премии «Эмми» в категории «Лучшая женская роль на ТВ (драма)». Зендея также выступает исполнительным продюсером шоу, что уже сделало ее самым молодым человеком, когда-либо получившим номинацию на премию «Эмми» в качестве продюсера. Судя по всему, рост зарплаты актрисы стал возможен благодаря этим победам и выходу других громких проектов с ее участием, таких как «Человек-паук: Нет пути домой» и «Дюна».

При этом другие звезды «Эйфории» не могут похвастаться соизмеримыми гонорарами. Например, ранее Сидни Суини в интервью Hollywood Reporter пожаловалась на то, что огромная часть ее заработка уходит на оплату услуг различных специалистов:

«Актерам не платят, как раньше. Известные звезды по-прежнему получают большую зарплату, но я должна отдавать 5% своему адвокату, 10% своим агентам, 3% моему бизнес-менеджеру. Я должна ежемесячно платить своему PR-специалисту сумму, превышающую мою ипотеку».

Кроме Зендеи, Беллони выделил еще нескольких телевизионных звезд с внушительными доходами. В их число вошли Майкл Китон (получает большой гонорар за работу над сериалом «Ломка»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо») и Элизабет Мосс («Сияющие»). Самым же высокооплачиваемым актером на телевидении в данный момент является Джон Красински («Джек Райан»). При этом журналист отметил, что многие из них совмещают должности актеров и продюсеров, поэтому затруднительно точно определить их зарплаты и за что именно они выплачиваются.