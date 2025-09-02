Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте

Вниз (2025)
Триллер Марюса Вайсберга («Улетный экипаж», «Ночная смена») с Егором Кридом (который уже работал вместе с режиссером в комедии «(НЕ)Идеальный мужчина»), Анфисой Черных («Географ глобус пропил») и Игорем Миркурбановым («Инсомния», «Водоворот»). Молодая пара застревает в лифте вскоре после свадьбы. Всего через несколько часов молодожены должны были улететь в медовый месяц, а теперь вынуждены коротать время, пытаясь связаться с диспетчером и выбраться наружу. Однако вскоре становится понятно, что сорванный отпуск — не самое страшное, что их ждет, ведь оказавшийся с ними в лифте незнакомец знает о них гораздо больше, чем они думали. Чтобы спастись и вырваться из тщательно продуманной смертельной ловушки, героям предстоит покопаться в своем прошлом и понять, кто и за что хочет им отомстить
Фильм «Вниз» можно посмотреть на большом экране с 4 сентября.
Смерть в лифте (2024)
Популярная блогерша Джулия в исполнении Жюстин Уачсбергер («Иллюзия обмана») приходит в себя в лифте. Кнопки не реагируют на нажатия, и девушка, пытаясь найти помощь, запускает прямой эфир. Тогда с ней на связь выходит загадочный диспетчер, который предлагает сыграть ей в игру. Джулии нужно честно отвечать на вопросы, которые он задает. Если девушка откажется — она умрет на глазах у миллионов своих подписчиков.
Игра в лифте (2023)
Хоррор по мотивам городской легенды: если проедешь на лифте по этажам в определенной последовательности, попадешь в другое измерение и столкнешься с мистическими сущностями. Молодой парень Райан, чья сестра недавно пропала после игры в лифте, решает найти ее и предлагает блогерам, которые ведут канал о паранормальных явлениях, повторить ритуал. Кажется, что под прицелами камер ребятам ничего не угрожает, но вскоре безобидная игра оборачивается настоящим кошмаром
Лифт (2018)
Психологический триллер казахстанского режиссера Нуртаса Адамбая («Келинка Сабина»). В лифте престижного бизнес-центра застревают два совершенно непохожих друг на друга человека: пожилой охранник Куаныш и молодой бизнесмен Арман. Взаимная неприязнь и раздражение из-за потери времени покажутся героям мелочью по сравнению с тем, что будет дальше. Помощи ждать неоткуда, а нехватка кислорода, жажда и голод очень скоро дадут о себе знать. Чтобы не потерять рассудок и выжить, им предстоит по-другому взглянуть друг на друга и действовать сообща.
Лифт (2012)
По пути на корпоративную вечеринку девять незнакомцев застревают в лифте. Страх, обостренный тесным пространством и духотой, выливается во взаимные обвинения и склоки. Но психологические проблемы героев и ссоры — лишь полбеды. Когда выясняется, что один из них пронес с собой бомбу, героям приходится действовать максимально осторожно, чтобы не спровоцировать взрыв.
Дьявол (2010)
Спродюсированный любителем сюжетных твистов М. Найтом Шьямаланом триллер о небоскребе, в котором таятся зловещие мистические силы. Детектив Боуден расследует дело о самоубийстве рабочего, который выпрыгнул из здания. А вскоре в этом же небоскребе в лифте застревают пять незнакомых друг с другом человек, каждый из которых в прошлом совершил какое-то преступление. Пока сотрудники службы охраны пытаются вызволить пленников, на одного из присутствующих в лифте кто-то нападет. Постепенно герои начинают подозревать, что один из них — сам дьявол.
Роковой выбор (2008)
Детективный хоррор с Эйданом Гилленом («Рок-н-рольщики», «Голгофа»), Эмбер Тэмблин («127 часов») и Арми Хаммером («Социальная сеть»). Трое незнакомцев, спешащих по своим делами, застревают в лифте. Клаудиа торопится в больницу к умирающей бабушке, Томми должен помочь своей девушке, а Карлу нужно уничтожить компрометирующие его перед семьей улики. Однако все заботы отходят на второй план, когда герои понимают, что один из них — серийный убийца.