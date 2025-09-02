Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте

Триллер Марюса Вайсберга (« Улетный экипаж », « Ночная смена ») с Егором Кридом (который уже работал вместе с режиссером в комедии « (НЕ)Идеальный мужчина »), Анфисой Черных (« Географ глобус пропил ») и Игорем Миркурбановым (« Инсомния », « Водоворот »). Молодая пара застревает в лифте вскоре после свадьбы. Всего через несколько часов молодожены должны были улететь в медовый месяц, а теперь вынуждены коротать время, пытаясь связаться с диспетчером и выбраться наружу. Однако вскоре становится понятно, что сорванный отпуск — не самое страшное, что их ждет, ведь оказавшийся с ними в лифте незнакомец знает о них гораздо больше, чем они думали. Чтобы спастись и вырваться из тщательно продуманной смертельной ловушки, героям предстоит покопаться в своем прошлом и понять, кто и за что хочет им отомстить

Фильм «Вниз» можно посмотреть на большом экране с 4 сентября.

Популярная блогерша Джулия в исполнении Жюстин Уачсбергер (« Иллюзия обмана ») приходит в себя в лифте. Кнопки не реагируют на нажатия, и девушка, пытаясь найти помощь, запускает прямой эфир. Тогда с ней на связь выходит загадочный диспетчер, который предлагает сыграть ей в игру. Джулии нужно честно отвечать на вопросы, которые он задает. Если девушка откажется — она умрет на глазах у миллионов своих подписчиков.

Хоррор по мотивам городской легенды: если проедешь на лифте по этажам в определенной последовательности, попадешь в другое измерение и столкнешься с мистическими сущностями. Молодой парень Райан, чья сестра недавно пропала после игры в лифте, решает найти ее и предлагает блогерам, которые ведут канал о паранормальных явлениях, повторить ритуал. Кажется, что под прицелами камер ребятам ничего не угрожает, но вскоре безобидная игра оборачивается настоящим кошмаром

Лифт (2018)

Психологический триллер казахстанского режиссера Нуртаса Адамбая (« Келинка Сабина »). В лифте престижного бизнес-центра застревают два совершенно непохожих друг на друга человека: пожилой охранник Куаныш и молодой бизнесмен Арман. Взаимная неприязнь и раздражение из-за потери времени покажутся героям мелочью по сравнению с тем, что будет дальше. Помощи ждать неоткуда, а нехватка кислорода, жажда и голод очень скоро дадут о себе знать. Чтобы не потерять рассудок и выжить, им предстоит по-другому взглянуть друг на друга и действовать сообща.

Лифт (2012)

По пути на корпоративную вечеринку девять незнакомцев застревают в лифте. Страх, обостренный тесным пространством и духотой, выливается во взаимные обвинения и склоки. Но психологические проблемы героев и ссоры — лишь полбеды. Когда выясняется, что один из них пронес с собой бомбу, героям приходится действовать максимально осторожно, чтобы не спровоцировать взрыв.

Спродюсированный любителем сюжетных твистов М. Найтом Шьямаланом триллер о небоскребе, в котором таятся зловещие мистические силы. Детектив Боуден расследует дело о самоубийстве рабочего, который выпрыгнул из здания. А вскоре в этом же небоскребе в лифте застревают пять незнакомых друг с другом человек, каждый из которых в прошлом совершил какое-то преступление. Пока сотрудники службы охраны пытаются вызволить пленников, на одного из присутствующих в лифте кто-то нападет. Постепенно герои начинают подозревать, что один из них — сам дьявол.