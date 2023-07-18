Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана»

Кинокомпании Toomuch Production и «НМГ Студия» объявили об окончании съемок восьмисерийного драматического сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Действие разворачивается в конце 1980-х годов, в самый разгар эпохи Перестройки. Пока СССР доживает свои последние дни, жители страны наслаждаются ранее незнакомыми им вкусом перемен, свободой слова и рыночной экономикой, зачастую идущими рука об руку с отсутствием совести и настоящим беспределом. Старшее поколение всеми силами старается выжить в этом непонятном новом мире, а младшее начинает сбиваться в дворовые банды, дерущиеся друг с другом за каждый клочок территории. Для многих молодых ребят уличная жизнь кажется отдушиной стабильности, ведь ей управляет один нерушимый закон — слово пацана. Однако со временем их принципы и клятвы начинают все больше смешиваться с жестокостью и криминалом.

Главный герой — простой школьник Андрей (Леон Кемстач), стремящийся стать настоящим жестким пацаном. Он объединяет силы с хулиганом Маратом (Рузиль Минекаев) и вместе с ним начинает свой путь к вершинам криминальной славы, на котором его ждут первая любовь, первое предательство и первая смерть. Тем временем его сводный брат Вова (Иван Янковский) возвращается домой из Афганистана, но вместо воинской гордости ощущает в себе лишь разочарование в старых идеалах и необходимость внутренних перемен.

В шоу также снялись Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и другие.

Премьера «Слова пацана» состоится на стриминговых сервисах Wink и Start. Точная дата релиза пока неизвестна.