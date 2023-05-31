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Завершились съемки «Носферату» с Уиллемом Дефо, Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп

31 мая 2023 12:34
Завершились съемки «Носферату» с Уиллемом Дефо, Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп

Фильм является переосмыслением классического немого хоррора Фридриха Вильгельма Мурнау.

Накануне в Праге официально подошли к кону проходившие с начала весны съемки мистической драмы «Носферату», являющейся ремейк одноименного классического немого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау. Режиссером новой картины выступил Роберт Эггерс, создатель «Варяга», «Маяка» и «Ведьмы».

Главные роли в фильме сыграли Лили-Роуз Депп («Кумир»), Билл Скарсгард («Джон Уик 4»), Николас Холт («Ренфилд»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Эмма Коррин («Корона»), Уиллем Дефо («Тень вампира»), Ралф Айнесон («Игра престолов») и Саймон Макберни («Всевидящее око»).

Действие развернется в Германии XIX века. В центре повествования — девушка Эллен Гуттер (Депп), женатая на агенте по недвижимости Томасе (Холт), которого судьба сводит со зловещим графом Орлоком (Скарсгард). Последний является древним трансильванским вампиром, который становится одержим молодой девушкой, что оборачивается для героини чередой жутких наваждений.

Для Эггерса предстоящий фильм является проектом мечты. Он много лет держал картину в планах и сам написал сценарий. Ожидается, что в его версии будет ряд творческих отступлений от оригинального фильма 1922 года.

Прокатом «Носферату» займется студия Focus Features. Премьера состоится в 2024 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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