Завершились съемки фильма «Электрический штат» с Милли Бобби Браун в главной роли

В фильме также сыграли звезды «Стражей Галактики», «Лучше звоните Солу» и «Всё везде и сразу».

Стрим-сервис Netflix и студия AGBO Films объявили об окончании съемок нового фильма режиссеров Джо и Энтони Руссо «Электрический штат» с Милли Бобби Браун («Очень странные дела») в главной роли. Кроме нее, в картине сыграли Крис Пратт («Стражи Галактики»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»), Брайан Кокс («Наследники»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу») и другие.

Фильм основан на одноименном графическом романе шведского писателя и художника Симона Столенхага. В центре истории — осиротевшая девочка-подросток (Браун), которая путешествует по ретрофутуристичному американскому Западу вместе с желтым игрушечным роботом и причудливым бродягой в поисках своего младшего брата.

Братья Руссо прежде всего известны по работе над фильмами киновселенной Marvel, такими как «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». На их счету также боевик «Серый человек» и триллер «По наклонной». Они приобрели права на экранизацию романа Столенхага еще в 2017 году, но только сейчас проект смог сдвинуться с мертвой токи. Ранее разработкой картины занималась Universal Pictures, однако студия отказалась от ленты из-за его высокой стоимости. Затем ее производство подхватил Netflix. По данным СМИ, бюджет фильма составляет $200 млн.

Премьера «Электрического штата» состоится на Netflix 3 января 2024 года. Перед релизом на стриминговом сервисе картина также выйдет в кинотеатральный прокат.