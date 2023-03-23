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Киноафиша Новости Зак Снайдер поделился новостями о сиквеле «Армии мертвецов»

Зак Снайдер поделился новостями о сиквеле «Армии мертвецов»

23 марта 2023 15:05
Зак Снайдер поделился новостями о сиквеле «Армии мертвецов»

Сейчас режиссер жонглирует двумя киновселенными.

«Армия мертвецов» стала хитом, благодаря чему сервис Netflix вскоре после релиза одобрил разработку сиквела, однако о продолжении ничего не слышно уже довольно давно. В данный момент режиссер Зак Снайдер занимается производством научно-фантастического блокбастера «Мятежная Луна», который должен стать началом новой крупной франшизы. Недавно Снайдер дал интервью порталу The Nerd Queens, прокомментировав текущий статус второй части «Армии мертвецов»:

«Что касается продолжения «Армии мертвецов» — идея все еще жива и пребывает в полном здравии в моем сознании. Я точно знаю, что хочу сделать в сиквеле. Сейчас все зависит от того, что мы решим с «Мятежной Луной» и как будем продвигать ее вселенную. «Мятежная Луна» ведь не какая-то мелочь. Научно-фантастический проект такого масштаба требует большого внимания, чтобы все имело смысл».

Спустя несколько месяцев после премьеры «Армии мертвецов» на потоковом сервисе вышел спин-офф «Армия воров», являющий собой предысторию персонажа Маттиаса Швайгхефера. Позднее в этом же году на Netflix стартует аниме-сериал с подзаголовком «Потерянный Лас-Вегас», который является еще одним ответвлением «Армии мертвецов».

Премьера «Мятежной Луны» намечена на 22 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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