Зак Снайдер отрицает продажу прав на «Снайдерверс»

Зак Снайдер поделился новой информацией по поводу будущего киновселенной DC. Во время интервью в рамках Vodka Stream на канале Film Junkee режиссер опроверг слухи о том, что Warner Bros. собирается продать права на кинематографическую вселенную «Снайдерверс» другим компаниям. Он также заявил, что представители студии не обсуждали с ним возможность его участия в разработке будущих фильмов этой франшизы:

«Было бы замечательно, если бы я мог контролировать существующую интеллектуальную собственность. Но я не могу… Это не моя прерогатива. Это в своей власти. Как я уже сказал, эти полномочия выше уровня моей зарплаты».

Кроме того, Снайдер подчеркнул, что руководство DC сильно помогло ему в организации фестиваля SnyderCon:

«Я скажу вам одну вещь: во всем, что касается организации SnyderCon, Warner Bros. была просто великолепна. Джеймс Ганн и Питер Сафран проявили доброту, заботу и личную вовлеченность в это дело. Работать с этими людьми было потрясающе. Поэтому за пределами разговора об их творческих целях и планах у меня нет к ним никаких претензий».

SnyderCon пройдет в Лос-Анджелесе 28-30 апреля. В рамках фестиваля на большом экране будут показаны фильмы «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера», сеанс которого впервые пройдет в формате IMAX. Мероприятие носит благотворительный характер и проводится в пользу Американского фонда предотвращения самоубийств. Все билеты на него уже распроданы.