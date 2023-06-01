Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных»

В мультфильме используется тот же прием, что и в «Мстителях: Война бесконечности».

На днях состоялась мировая премьера анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных», вслед за чем появились полноценные рецензии критиков. Как и оскароносный оригинал, сиквел получил от прессы восторженный прием. Хвалят буквально все — от проработанного сценария и выдающейся анимации, где талантливо смешанно множество стилей, до качественного музыкального сопровождения. По мнению журналистов, персонажи получились живыми и интересным, а сами ставки в истории значительно возросли. Впрочем, некоторым не очень понравилось, что у ленты обрывочная концовка, сделанная в духе «Мстителей: Война бесконечности» — узнать финал истории можно будет лишь следующей весной, когда выйдет триквел.

Средний балл одобрения «Паутины вселенных» на сайте Rotten Tomatoes сейчас находится на отметке 95% при 100 обзорах. Для сравнения: рейтинг «свежести» «Человека-паука: Через вселенные» составляет 97%. Ниже приведены выдержки из рецензий:

Дон Шанахан, Every Movie Has a Lesson:

«Не в обиду Сэму Рэйми, Тоби Магуайру, Марку Уэббу, Эндрю Гарфилду, Джону Уоттсу и Тому Холланду, но можем ли мы навсегда оставить Человека-паука таким анимированным?».

Аарон Уайт, Feelin' Film Podcast:

«Не исключено, что тут продемонстрирована лучшая анимация в истории кино — это подлинный шедевр, состоящий из поразительно разных, но одинаково великолепных стилей. Глубоко эмоциональная, многослойная, эпическая, потрясающая и веская история двух главных героев, сделанная по тем же лекалам, что и «Мстители: Война бесконечности».

Элисон де Соуза, The Straits Times:

«В данной визуальной феерии каждый найдет своего Паучка — это праздник персонажей и стилей анимации, который очень порадует одних поклонников и, несомненно, утомит других».

Джулиан Роман, MovieWeb:

«Человек-паук: Паутина вселенных» — это редкое продолжение, которое во всех аспектах превосходит оскароносный оригинал. Ослепительное сочетание компьютерной графики и двухмерной анимации дополнено потрясающим саундтреком и проникновенным сценарием, где много хорошего юмора».

Джордан Фарли, Total Film:

«Визуально ошеломляющее и эмоционально смелое кино. В этом захватывающем продолжении столько остроумных сцен, воображения и напряженных моментов, что их хватит на несколько миров. Но приготовьтесь к тому, чтобы в финале остаться в подвешенном состоянии до тех пор, пока на экраны не выйдет триквел».

Кинотеатральный релиз «Человека-паука: Паутина вселенных» состоится уже завтра, 2 июня.