Забытый боевик Брюса Уиллиса 2010 года трендится на Нетфликсе прямо сейчас: это его лучшая роль после "Крепкого орешка"

Хотя первая слава пришла к Брюсу Уиллису благодаря сериалу "Детективное агентство "Лунный свет", международным феноменом его сделал "Крепкий орешек".

И эта же картина привела актера к съемкам в одной из самых зрелищных экшн-франшиз — "РЭД".

Пожалуй, после культового образа Джона Макклейна роль Фрэнка Мозеса самая запоминающаяся в карьере звезды.

Неудивительно, что спустя 14 лет после премьеры фильм вновь привлек внимание мировой публики и вошел в топ-10 "Нетфликса".

В комедийном боевике Роберта Швентке Брюс сыграл бывшего агента ЦРУ, который ушел на покой. Наслаждение мирной жизнью быстро закончилось, когда на Мозеса совершили покушение бойцы спецназа.

Чтобы разобраться с нанимателями и защитить важных ему людей, Фрэнк позвал на помощь отставных напарников. И неважно, что он нашел их в доме престарелых, ведь команда "крайне опасных в отставке" никому не дала спуску.

В год выхода картина стала хитом проката, собрав 200 миллионов долларов при бюджете в 58 миллионов, и на то есть целый ряд причин.

Во-первых, актерский состав, в который вошли легенды кинематографа: Морган Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен, Брайан Кокс, Ричард Дрейфус, а также Карл Урбан из "Пацанов" и Джулиан Макмэхон из "Зачарованных".

Во-вторых, это один из самых высокооцененных проектов в карьере Уиллиса — 72% рейтинга на Rotten Tomatoes.

В-третьих, как выразился журналист The Hollywood Reporter:

"Несмотря на то, что лента создана специально для фанатов жанра, в ней есть нотки юмора и романтики, чтобы покорить и другую аудиторию".

Русскоязычные рецензенты отметили, что нестандартный триллер заслуживает высокой оценки как минимум за оригинальность и увлекательность, отсюда 7,2 балла из 10 на Кинопоиске.

"Это просто праздник какой-то! Иронично, тонко, изящно. Смотреть легко, приятно, сюжет незамысловатый, но подан невероятно красиво. Да, после финала советую не торопиться", — поделился впечатлениями один из зрителей.

И правда, перфоманс Малковича стоит того, чтобы досидеть до финальных титров.