Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Забастовка Гильдии сценаристов Америки завершилась

Забастовка Гильдии сценаристов Америки завершилась

28 сентября 2023 11:02
Забастовка Гильдии сценаристов Америки завершилась

Это была вторая самая длительная стачка в истории профсоюза.

Сегодня, спустя 148 дней после начала забастовки, члены Гильдии сценаристов Америки (WGA) наконец вернутся к работе, сумев добиться приемлемых для себя условий и гарантий со стороны голливудских студий, представленных Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). В прошлое воскресенье WGA и AMPTP достигли принципиальной договоренности о новом контракте, рассчитанном на три года. Сделка пока не была официально ратифицирована сценаристами, однако лидеры WGA позволили 11500 членам профсоюза снова начать писать, посещать деловые встречи и вести профессиональную корреспонденцию.

Впрочем, окончание забастовки не означает, что предварительная договоренность между WGA и AMPTP обязательно вступит в силу: членам Гильдии по-прежнему нужно проголосовать утвердительно, чтобы контракт стал действительным. Соответствующий референдум пройдет 2-9 октября.

Как передает The Hollywood Reporter, прорыв в переговорах между WGA и AMPTP наметился 20 сентября при личном присутствии боссов крупнейших голливудских корпораций в лице Боба Айгера из Disney, Теда Сарандоса из Netflix, Дэвида Заслава из Warner Bros. Discovery и Донны Лэнгли из NBCUniversal. При их содействии студии пошли на уступки в некоторых вопросах, включая денежное вознаграждение сценаристам за успех их проектов на стриминге. Еще одной точкой преткновения было использование искусственного интеллекта, но стороны достигли компромисса и по этому делу.

Меж тем Гильдия актеров Америки (SAG-AFTRA) продолжает бастовать. Более того, во вторник профсоюз сообщил, что пока даже не установлены даты встреч с AMPTP для проведения переговоров.

Фото: Reuters
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Читать далее 28 сентября 2023
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Читать далее 29 сентября 2023
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Читать далее 28 сентября 2023
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Читать далее 28 сентября 2023
8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера 8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера Читать далее 28 сентября 2023
Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Читать далее 29 сентября 2023
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Читать далее 28 сентября 2023
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Читать далее 28 сентября 2023
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Читать далее 28 сентября 2023
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Читать далее 29 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше