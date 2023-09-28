Забастовка Гильдии сценаристов Америки завершилась

Сегодня, спустя 148 дней после начала забастовки, члены Гильдии сценаристов Америки (WGA) наконец вернутся к работе, сумев добиться приемлемых для себя условий и гарантий со стороны голливудских студий, представленных Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). В прошлое воскресенье WGA и AMPTP достигли принципиальной договоренности о новом контракте, рассчитанном на три года. Сделка пока не была официально ратифицирована сценаристами, однако лидеры WGA позволили 11500 членам профсоюза снова начать писать, посещать деловые встречи и вести профессиональную корреспонденцию.

Впрочем, окончание забастовки не означает, что предварительная договоренность между WGA и AMPTP обязательно вступит в силу: членам Гильдии по-прежнему нужно проголосовать утвердительно, чтобы контракт стал действительным. Соответствующий референдум пройдет 2-9 октября.

Как передает The Hollywood Reporter, прорыв в переговорах между WGA и AMPTP наметился 20 сентября при личном присутствии боссов крупнейших голливудских корпораций в лице Боба Айгера из Disney, Теда Сарандоса из Netflix, Дэвида Заслава из Warner Bros. Discovery и Донны Лэнгли из NBCUniversal. При их содействии студии пошли на уступки в некоторых вопросах, включая денежное вознаграждение сценаристам за успех их проектов на стриминге. Еще одной точкой преткновения было использование искусственного интеллекта, но стороны достигли компромисса и по этому делу.

Меж тем Гильдия актеров Америки (SAG-AFTRA) продолжает бастовать. Более того, во вторник профсоюз сообщил, что пока даже не установлены даты встреч с AMPTP для проведения переговоров.