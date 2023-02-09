За последние месяцы стрим-сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков

Президент компании Disney Роберт Айгер сообщил о том, что за последний календарный квартал 2022 года стриминговый сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков.

Последний прогноз собственных аналитиков компании предсказывал Disney+ скромный рост в обозначенный период. Единственным убыточным с точки зрения аудитории регионом работы сервиса должна была стать Индия, где компания проиграла торги за права на трансляцию популярных матчей по крикету лиги IPL. По итогам квартала индийская версия Disney+, носящая название Disney+ Hotstar, действительно потеряла 3,8 млн подписчиков. Это падение было частично компенсировано за счет роста аудитории в других регионах. Например, в США и Канаде Disney+ набрал 200 тыс подписчиков, их общее количество в этих странах достигло 46,6 млн. Что касается других стриминговых платформ компании, за тот же период аудитория Hulu выросла на 800 тыс подписчиков (до 48 миллионов), а аудитория ESPN — на 600 тыс (до 24,9 млн).

Однако полностью компенсировать падение компании не удалось. На данный момент общая база подписчиков всех платформ Disney составляет 163,4 млн человек. Несмотря на рост в ряде стран, это значение все еще меньше, чем было во время предыдущего отчета перед инвесторами. В денежном выражении стриминговое направление Disney потеряло около $1,05 млрд. При этом аналитики компании по-прежнему считают, что Disney+ сможет достигнуть состояния прибыльности к 2024 году.

Вместе с объявлением об убытках Айгер анонсировал масштабные сокращения внутри компании. Руководство планирует уволить 3,2% всего персонала Disney, то есть около 7 тысяч сотрудников. Он добавил, что эта решение далось ему нелегко и что он испытывает глубокое уважение к каждому из своих коллег в Disney.