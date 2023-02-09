Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости За последние месяцы стрим-сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков

За последние месяцы стрим-сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков

9 февраля 2023 12:48
За последние месяцы стрим-сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков

Компания потеряла $1,05 млрд и планирует провести масштабные сокращения.

Президент компании Disney Роберт Айгер сообщил о том, что за последний календарный квартал 2022 года стриминговый сервис Disney+ потерял 2,4 млн подписчиков.

Последний прогноз собственных аналитиков компании предсказывал Disney+ скромный рост в обозначенный период. Единственным убыточным с точки зрения аудитории регионом работы сервиса должна была стать Индия, где компания проиграла торги за права на трансляцию популярных матчей по крикету лиги IPL. По итогам квартала индийская версия Disney+, носящая название Disney+ Hotstar, действительно потеряла 3,8 млн подписчиков. Это падение было частично компенсировано за счет роста аудитории в других регионах. Например, в США и Канаде Disney+ набрал 200 тыс подписчиков, их общее количество в этих странах достигло 46,6 млн. Что касается других стриминговых платформ компании, за тот же период аудитория Hulu выросла на 800 тыс подписчиков (до 48 миллионов), а аудитория ESPN — на 600 тыс (до 24,9 млн).

Однако полностью компенсировать падение компании не удалось. На данный момент общая база подписчиков всех платформ Disney составляет 163,4 млн человек. Несмотря на рост в ряде стран, это значение все еще меньше, чем было во время предыдущего отчета перед инвесторами. В денежном выражении стриминговое направление Disney потеряло около $1,05 млрд. При этом аналитики компании по-прежнему считают, что Disney+ сможет достигнуть состояния прибыльности к 2024 году.

Вместе с объявлением об убытках Айгер анонсировал масштабные сокращения внутри компании. Руководство планирует уволить 3,2% всего персонала Disney, то есть около 7 тысяч сотрудников. Он добавил, что эта решение далось ему нелегко и что он испытывает глубокое уважение к каждому из своих коллег в Disney.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Читать далее 9 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Читать далее 10 февраля 2023
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Читать далее 10 февраля 2023
Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Читать далее 10 февраля 2023
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Читать далее 9 февраля 2023
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Читать далее 9 февраля 2023
Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Читать далее 8 февраля 2023
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Читать далее 8 февраля 2023
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков Читать далее 7 февраля 2023
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Читать далее 8 февраля 2023
Related video