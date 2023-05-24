Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»

Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»

24 мая 2023 11:56
Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»

Шоу о соперничестве подруг.

Накануне в Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного драмеди «Первый класс» о соперничестве трех подруг за заветное место для своих детей в элитной школе. Главные роли сыграют Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева.

В центре сюжета — бедная, но умная и высокомерная «разведенка» Таня (Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Хлынина), и роскошная жена бизнесмена Лена (Чиповская). Они подруги и каждая из них готова пойти на все ради своего ребенка. Однажды женщины оказываются в деликатной ситуации. Они хотят устроить своих шестилетних детей в лучшую школу города, однако место всего одно. Чтобы достичь заветной цели, героини решают объединиться, но втайне каждая из них ведет свою игру, а по мере того как цель становится ближе, их негласное соперничество начинает усиливаться. Ради успеха любимого ребенка каждая из девушек рискнет отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства. В истории будет много предательств, измен, любви, откровений и даже смерть.

Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»

Автором оригинальной истории выступила Елена Любарская («Золотые»). Сценарий написали Анна Соболевская («Вне зоны доступа») и Светлана Самошина («Край надломленной луны»). Последняя также выступает в качестве режиссера.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Никита Ефремов, Елена Лядова, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр, Михаил Тройник, Стася Милославская, Артем Ткаченко и Александра Ребенок. Производством занимаются онлайн-кинотеатр «Иви» и компания Star Media.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Читать далее 25 мая 2023
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Читать далее 25 мая 2023
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Читать далее 25 мая 2023
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Читать далее 25 мая 2023
«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» «Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» Читать далее 25 мая 2023
Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Читать далее 24 мая 2023
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Читать далее 25 мая 2023
Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Читать далее 24 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Читать далее 25 мая 2023
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Читать далее 25 мая 2023
Related video