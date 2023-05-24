Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»

Накануне в Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного драмеди «Первый класс» о соперничестве трех подруг за заветное место для своих детей в элитной школе. Главные роли сыграют Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева.

В центре сюжета — бедная, но умная и высокомерная «разведенка» Таня (Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Хлынина), и роскошная жена бизнесмена Лена (Чиповская). Они подруги и каждая из них готова пойти на все ради своего ребенка. Однажды женщины оказываются в деликатной ситуации. Они хотят устроить своих шестилетних детей в лучшую школу города, однако место всего одно. Чтобы достичь заветной цели, героини решают объединиться, но втайне каждая из них ведет свою игру, а по мере того как цель становится ближе, их негласное соперничество начинает усиливаться. Ради успеха любимого ребенка каждая из девушек рискнет отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства. В истории будет много предательств, измен, любви, откровений и даже смерть.

Автором оригинальной истории выступила Елена Любарская («Золотые»). Сценарий написали Анна Соболевская («Вне зоны доступа») и Светлана Самошина («Край надломленной луны»). Последняя также выступает в качестве режиссера.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Никита Ефремов, Елена Лядова, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр, Михаил Тройник, Стася Милославская, Артем Ткаченко и Александра Ребенок. Производством занимаются онлайн-кинотеатр «Иви» и компания Star Media.